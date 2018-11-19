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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Görüşmeden detaylar

( İSTANBUL -GÖRÜNTÜ) İSTANBUL


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkakım projesi deniz kısmının tamamlanması töreni için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin ile bir araya geldi. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede bölgedeki gelişmelerin ve özellikle Suriye konusunun ele alınması bekleniyor.
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