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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı) İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı) İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'dan S - 400 hava savunma sistemi alımı) İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıErdoğan: "(Rusya'dan S - 400 hava savunma sistemi alımı) İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır"

Alışveriş Savunma Sistemi Allah 

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