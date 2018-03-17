Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK'nın gençlerinin elinde silah var, bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın gençlerinin elinde silah var, bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var" - DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'nın gençlerinin elinde silah var, bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Farkı bu."