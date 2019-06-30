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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur' - NAGOYA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur' - NAGOYA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP - C neyse FETÖ de odur" - NAGOYA - Türk Toplumuyla Buluşma ProgramıNAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Japonya 'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK neyse DHKP - C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur."

Kullar Terör Örgütü 

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