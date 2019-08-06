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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız'

Erdoğan'ın konuşması

Doğalgaz Nükleer Santral Saldırı Başkonsolosluk Mahkeme Salonu 

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( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"-"Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Türk akım projesinde sona geldik"-"Akkuyu nükleer santralinin inşası da planlandığı şekilde yürütülüyor. Soçi mutabakatıyla İbdlib’de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Komşumuz Irak'ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz"-"Musul ve Basra’daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız"-"Erbil konsolosluğumuzdaki Osman Köse’yi kalleş bir saldırıda şehit verdik. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız"-"İsrail’in hukuk tanımayan işgal, yıkım politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış ortamını baltalıyor. Filistin meselesinde sonuna kadar adaleti savunmaya devam edeceğiz"-"Keşmir’de yaşanan kaygı verici hadiseleri yakından takip ediyoruz"-"Mursi’nin mahkeme salonunda 25 dakika kıvranarak ölmesine seyirci olan bir dünya bizim dünyamız olamaz. Kaşıkçı cinayetinin sorumluları adalete hesap vermeden mahşeri vicdan rahatlamayacaktır" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

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