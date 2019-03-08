Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(PKK) Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmıştır' - ŞANLIURFA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK) Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmıştır" - ŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge katılan vatandaşlara hediye dağıtmasıŞANLIURFA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti - 6 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PKK) Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmıştır."
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