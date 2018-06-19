Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım' Haberi

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( VAN -2-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım"-"Bölge'de kantonculuk oynayanlar gereken dersi aldılar. Fırat Kalkanı ve Afrin'de gereken dersi vermiştik. Şimdi Münbiç'te veriyoruz"-"Red ve inkar politikalarını biz kaldırdık. Bir Kürt kardeşime baskı yapan varsa karşısında ilk beni bulur. Bu ülkede kimin hayat biçimine karışılmış? Böyle bir şey asla söz konusu değil"-"Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır. Biz Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdık. Biliyorsunuz biz tarihi reformlara imza attık ve terör meselesini bir şekilde bitiririz diye siyasi riskler aldık" VAN



- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Van mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

