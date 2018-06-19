Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım' Haberi

Erdoğan'ın açıklamaları

Politika Lyon Birinci Sınıf 

-detaylar

( VAN -2-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım"-"Bölge'de kantonculuk oynayanlar gereken dersi aldılar. Fırat Kalkanı ve Afrin'de gereken dersi vermiştik. Şimdi Münbiç'te veriyoruz"-"Red ve inkar politikalarını biz kaldırdık. Bir Kürt kardeşime baskı yapan varsa karşısında ilk beni bulur. Bu ülkede kimin hayat biçimine karışılmış? Böyle bir şey asla söz konusu değil"-"Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır. Biz Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdık. Biliyorsunuz biz tarihi reformlara imza attık ve terör meselesini bir şekilde bitiririz diye siyasi riskler aldık" VAN

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Van mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
İlgili Foto Galeriler
TCG Alemdar Göz DoldurduTCG Alemdar Göz Doldurdu
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı