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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler" - ANKARA - İnsanlığın Medeniyeti programı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Medeniyeti" programına katıldı.
Erdoğan: "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler."Erdoğan: "(Fransa'daki eylemler) Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye, burası Türkiye olduğu için mi? Hadi şimdi aynı şekilde yayınlayın"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı akın ederken, bizi sınırlarımızı açmaya davet edenler, kendi topraklarına yönelen aynı insanları dikenli teller ve duvarlar başta olmak üzere en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim insan hakları savunucusu? Biz mi, onlar mı?"

Sığınmacı Lyon Sığınma 

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