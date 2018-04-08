Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya' - VAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya" - VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kongre alanına gelişi ve karşılanması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara hediye vermesi - Konuşmanın olduğu alandan detay - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıVAN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Olağan İl Kongeri için geldiği Van 'da kongre salonunun dışında bekleyen vatandaşlara hitap etti. (1)