Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'le bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistanlı mevkidaşı Memnun Hüseyin, Ramazan bayramı vesilesiyle gerçekleştirdikleri görüşmede birbirlerine tebriklerini ilettiler. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit eden iki lider, bölgesel konulara da değindiler. Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planını çerçevesinde yapılan görüşmelerde olumlu neticeler elde edilmesinden memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Filistin konusundaki uluslararası platformlarda dayanışmanın önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Ramazan bayramının, başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler.

