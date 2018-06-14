Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Arşiv görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İslam Uluslararası 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'le bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistanlı mevkidaşı Memnun Hüseyin, Ramazan bayramı vesilesiyle gerçekleştirdikleri görüşmede birbirlerine tebriklerini ilettiler. Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit eden iki lider, bölgesel konulara da değindiler. Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planını çerçevesinde yapılan görüşmelerde olumlu neticeler elde edilmesinden memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Filistin konusundaki uluslararası platformlarda dayanışmanın önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Ramazan bayramının, başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilediler.
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı