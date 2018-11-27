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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor' - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor" - TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM 'deki grup toplantısında konuştu.
- 9 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti. Bunların kafasında 'Bu şehri kim daha iyi yönetir' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar."

Toplantı Mihenk Taşı Grup Toplantısı 

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