Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı (1) - İSTANBUL Haberi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu - Oy verme işlemiCumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan, saat 13.30'da oylarını kullanacakları Saffet Çebi Ortaokuluna geldi.Erdoğan ile yanlarında 3 torunu da okula geldi.Burada okulun bahçesini dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ı alkışlarla ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganıyla. Erdoğan, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Erdoğan eşiyle "3275" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren ve burada sandık görevlileriyle tek tek tokalaşan Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini verdi.Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın oyunu kullanmasının ardından oy pusulası ve zarfını alarak kabine girdi. Erdoğan, oy zarfını torunlarıyla birlikte sandığa attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı "3275" numaralı sandıkta 375 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 50, Emine Erdoğan da 51 sırada yer aldı.Bu arada, Erdoğan'ı okulda İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal karşıladı.Erdoğan ile okula gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da oylarını burada kullandı.