Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundaydık ve kestik. Şu an itibariyle 3622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette'
Erdoğan'ın açıklaması
( ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundaydık ve kestik. Şu an itibariyle 3622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette"-"Birileri gibi sınırlarımızı kapatıp kendi keyfimize bakmadık"-"Proje diyerek araya bir sürü kurum sokarak vaat ettikleri paranın kullanımı zorlaştırıyor adeta yokuşa sürüyorlar. Ya vereceksen ver"-"Fırat Kalkanı Harekatı’nda Obama ile konuştum. Bu harekatı yaptık, siz bizim stratejik otağımızsınız dedikleri halde bizim kendilerinden talep ettiğimiz silahları vermedikleri gibi oyaladılar" ANKARA