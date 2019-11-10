Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde anma törenine katılanlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katıldı. (7)Erdoğan: "Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiası koskoca bir yalandır. Bunların ne tarihle ne geçmişini araştırmakla alakası var. "
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