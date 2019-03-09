Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Osmanlı'nın mirası Kurşunlu camini yıkılacak duruma getirdiler' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Osmanlı'nın mirası Kurşunlu camini yıkılacak duruma getirdiler" - DİYARBAKIR - AK Parti'nin Diyarbakır mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır mitingine katıldı. (5)
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