Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Oradan sadece doktor, öğretmen çıkmıyor, aynı zamanda cumhurbaşkanı da çıkıyor” Haberi

-Kur'an okunması

-İlahi grubu

-Kibariye

-Müzikal gösteri

-Video gösterimi

-Erdoğan'ın konuşması



( ANKARA -1-HD)- “Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına, bakmayın 3-5 sene önce Fransızların Romanları Fransa’dan yurt dışı ettiklerine. Bunlar ‘medeniyiz’ diye geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur”- “Aynı mahallede doğduk, büyüdük, bak oradan cumhurbaşkanı, başbakan çıkabiliyormuş. Hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım, bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız”-“Bu parça Esat Kabaklı üstada ait. Burdur’da bir trafik kazası geçirdi, az önce ameliyatını oldu ve kendisi ile dün akşam da görüştüm. Rabbim kendisine şifalar versin, Rabbim beterinden korusun” ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Oradan sadece doktor, öğretmen çıkmıyor, aynı zamanda cumhurbaşkanı da çıkıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Romanlar Buluşması’nda “En büyük Roman recep Tayyip Erdoğan” sloganları arasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye genelinden Romanların yanı sıra ünlü sanatçıların da bulunduğu buluşmada, Roman vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun süre sevgi gösterileri dikkat çekti. “Büyük Roman Buluşması, Bin Bir Renk Tek Millet” sloganı ile düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ünlü Roman sanatçı Kibariye, başı örtülü çıktığı sahnede Çanakkale Lapseki Roman İlahi Grubu’nun eşliğinde sanatçı Bayram Şenpınar ile “Allah kadirdir her şeye” isimli şarkıyı söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine ilahi söylediğini belirten Kibariye, “Ayaklarımın, ellerimin titrememesi mümkün değil. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Ben her şeye rağmen sizlerle, Cumhurbaşkanımızla, Emine hanımla burada bulunmaktan mutluyum. Romanlığımla gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız iyi ki var, Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından önce Romanların geçmişten bu yana yaşadıkları sıkıntıları anlatan müzikal gösteri sahnelendi. “Bunlar ‘medeniyiz’ diye geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur” Erdoğan kürsüye çıktığı anda çalan Esat Kabaklı’nın “vatanına göz dikeni ez oğlum” isimli şarkısı tüm salon tarafından söylenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu parça Esat Kabaklı üstada ait. Burdur’da bir trafik kazası geçirdi, az önce ameliyatını oldu ve kendisi ile dün akşam da görüştüm. Rabbim kendisine şifalar versin, Rabbim beterinden korusun” dedi.

Konuşmasına Romanca selamlayarak başlayan Erdoğan, konuşması öncesinde yayınlanan videoyu belirterek, “Beni doğduğum, büyüdüğüm mahalleme götürdüler. Kotra’ya götürdüler, orada sınıf arkadaşlarım, top oynadığımız arkadaşlarım vardı. Biz hep yenerdik onları. O mahallede o kardeşlerimizin ne kadar çalışkan olduğunu görürdüm, sizlerde izlediniz. Şuanda o tablo ile artık yeniden 10-11 yaşıma döndüm. Ama oradan sadece doktor, öğretmen çıkmıyor, aynı zamanda cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına, bakmayın 3-5 sene önce Fransızların Romanları Fransa’dan yurt dışı ettiklerine. Bunlar ‘medeniyiz’ diye geçinirler ama bunların medeniyetten nasibi yoktur” diye konuştu.

“Biz hepimiz birbirimizi Allah için seviyorduk” Dünyadaki tüm Romanlara selam gönderen ve anılarını anlatan Erdoğan, “Bizim Roman kardeşlerimizle muhabbetimiz çok eskilere, çocukluk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa’da Roman kardeşlerimizle yan yana evlerde büyüdük. Sokakta beraber oyun oynadık, kağıttan toplar yaptık, oynadık. Sokak aralarında yuvarlandık, aynı okula gittik, aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Hayatımızın her alanını birlikte yaşadık. Biz hepimiz birbirimizi Allah için seviyorduk, Allah’ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor o güzel Roman şarkısında, ‘ille de Roman olsun, ister taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur her kim olursa olsun.’ Az önce kemaniyi dinledik, bir roman, ama nasıl bir kemani, konuşturuyor, ağlatıyor. Bu dünyada şuanda ünü olan bir kardeşimiz. Mesele onun ruhundan ne çıkıyor, o ruh dışarıya nasıl yansıyor ve ona değer vermek işte eser müessiri ile değerlidir diyor şair. Burada da o eserin sahibine bakacaksın. Girerken içeriye bazı sanatçılarımızı da gördüm. Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik, maşallah” şeklinde konuştu.

“Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız” Romanlarla irtibatı hiç kesmediğinin altını çizen Erdoğan, “Aynı mahallede doğduk, büyüdük, bak oradan cumhurbaşkanı, başbakan çıkabiliyormuş. Hep Roman kardeşlerimle kucaklaştım, bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız” ifadelerini kullandı.