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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar. Allah İstanbul’u böyle bir felaketten korusun diyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar. Allah İstanbul’u böyle bir felaketten korusun diyorum'

Erdoğan'ın açıklamaları

Hastane Açılış Töreni Belediye Başkanlığı Felaket 

-detaylar

( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önüne gelene söven, hakaret eden CHP adayı yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar. Allah İstanbul’u böyle bir felaketten korusun diyorum"-"Ordu Valimize ‘it’ dedi.
Sonra bir yalan; ben it demedim basit dedim… Bütün görsel medyaya çıktı"-"Hepsinde it dediğin var. Şu anda seçim sebebiyle vali bey davasını açmadı ama seçim sonrası açacak. Polislerimize hakaret etti. Polislerimiz de davayı açacak"-"Buradan CHP’ye HDP’ye İYİ Parti’ye gönül verenlere sesleniyorum belediye başkanlığı ve siyaset her şeyden önce ahlak, doğruluk, saygı gerektirir"-"Şayet mesele İBB Başkanı seçmekse milletimizin iradesi ne yönde olursa olsun başımızın üzerindedir. Amaç Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaksa bunu başaramayacaklar"-"Bu ara bir şey uydurdular, Suriyeliler maaş veriyormuşuz. Suriyelilere maaş falan verdiğimiz yok. Bunların hepsi tepeden aşağı yalandır. Benim fakir vatandaşıma maaş veriyoruz. Evde engellilere, hastalara bakım yapanlara maaş veriyoruz. Suriyelilere kamplarda yaşayanlara gıda, ilaç, hastane, eğitim desteği veriyoruz, bunların dediği şekilde değil. CHP hep yalan üzerinedir" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

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