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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak" - ANKARA - Açılışın yapılacağı camiden detay görüntüler - İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan: "Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun."

Terörle Mücadele Özel Kuvvet Dolar Özel Kuvvetler 

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