Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak" - ANKARA - Açılışın yapılacağı camiden detay görüntüler - İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan: "Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun."