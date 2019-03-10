Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde Adana'yı daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz' - ADANA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Adana 'yı daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz" - ADANA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana 'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (7)
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