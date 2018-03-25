Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar bombalarla her yeri yıktılar. Onlar yıkmaya biz ise yapmaya geldik' - TRABZON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar bombalarla her yeri yıktılar. Onlar yıkmaya biz ise yapmaya geldik" - TRABZON - AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresi - Miting alanındaki vatandaşlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etmesiTRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 6. olağan il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etti. (3)