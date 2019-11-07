Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. Bağdadi'nin yakın çevresi ülkemizi hedef aldı. Bunlar ülkemize gelmenin gayreti içinde. En son Azez’de ablasının eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı' İzle

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( ANKARA /SORU-CEVAP) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. Bağdadi'nin yakın çevresi ülkemizi hedef aldı. Bunlar ülkemize gelmenin gayreti içinde. En son Azez’de ablasının eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı"-"ABD seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik bu konuda da biz müsaade etsinler de gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı değerlendirelim"-"Bu konularla ilgili çok geniş kapsamlı bir değerlendirme fırsatı yapma fırsatı bulduk. Dün akşamki telefon görüşmesini bekledim. Ve telefon görüşmesinden sonra gitme kararını verdim"-"Sayın Bahçeli’nin duruşunu attığımız adımlara verdiği desteği şükranla yad etmek durumundayım. Çünkü gün bir ve beraber olma dayanışma günüdür"-"Bush ve Obama ile birçok görüşmelerimiz oldu. Hamdolsun tecrübemiz fena değil"-"Barış Pınarı Harekatı’nın olduğu bir dönemde. Burada ABD’nin etkinliği var mı var. ABD buraya ne yazık ki 33 bin tır silah araç gereç gönderdi"-"Bunu yüz yüze yapmak farklı telefonla yapmak farklı bir şey. Bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmanın çok daha faydalı olacağı konusunda mutabık kaldık"-"PKK/YPG’nin çekilmesi konusunda bize söz vereneler şu a bunu gerçekleştirmiş değil. 150 saat geçti teröristler çıkmış değil"-"Şu an halen teröristler Suriye Milli Ordusu’na(SMO) saldırıyor. SMO’da aynı şekilde misliyle onlara cevap veriyor"-"Bay Kemal'in bugüne kadar doğru bir şey söylediğine şahit oldunuz mu? Hayatı adeta yalan üzerine. Hapishanelerimizde 1149 DEAŞ’lı terörist var. Onlar bunu kabul edemez. Niye? Hayatı bu tür yalanlarla dolu. Dünyada DEAŞ ile mücadeleyi bu kadar kararlı veren bir ikinci ülke daha yoktur" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a gitmeden önce önemli açıklamalarda bulundu.



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