Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak'

( MALATYA - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan:-"Fırat'ın Doğu'sundaki bölgede demografik yapıyı değiştirmek için sayısız insan hakları ihlalleri ve aleni infazlar yapmıştır ve yapmayı da sürdürmektedir"-"Şehadeti büyük şeref gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti ölümle, saldırıyla yaptırımla tehdit etmek ancak onun kararlılığını keskinleştirir"-" 18 yıl önce ihracatımız 36 milyar dolar olan bir ülkeydik. Şu anda ihracatımız 170 milyar doları aştı"-"Faizi de en kısa zaman tek haneli rakama indireceğiz"-"Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak" MALATYA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım