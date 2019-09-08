Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak'

-Erdoğan'ın konuşması



( MALATYA - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan:-"Fırat'ın Doğu'sundaki bölgede demografik yapıyı değiştirmek için sayısız insan hakları ihlalleri ve aleni infazlar yapmıştır ve yapmayı da sürdürmektedir"-"Şehadeti büyük şeref gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti ölümle, saldırıyla yaptırımla tehdit etmek ancak onun kararlılığını keskinleştirir"-" 18 yıl önce ihracatımız 36 milyar dolar olan bir ülkeydik. Şu anda ihracatımız 170 milyar doları aştı"-"Faizi de en kısa zaman tek haneli rakama indireceğiz"-"Nisan ayında S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş olacak" MALATYA



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde halka hitap etti

