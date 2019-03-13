Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Netanyahu, kendine gel kendine' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, kendine gel kendine" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar'da halka hitap etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin."
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