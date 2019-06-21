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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani görüşmesi sona erdi

Konvoyların çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Cuma Namazı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisine giriş yaptı. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani yaklaşık 1 saat 45 dakika basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisinden ayrılarak Haliç Kongre Merkezine geçti.
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