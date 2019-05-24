Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz" - İSTANBUL - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeği - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz."
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