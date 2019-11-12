Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. (4)Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz."
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