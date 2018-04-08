Cumhurbaşkanı Erdoğan’ndan “Şuana kadar 80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye’ye getiriyoruz” Video



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ üyelerinin yabancı ülkelerden Türkiye’ye gerilmesine değinerek, “FETÖ’nün en önemli adamlarından 6 tanesini geçenlerde Kosova’da paketledik, aldık ve buraya geldik. Şuana kadar 80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye’ye getiriyoruz. Devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli AK Parti 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Erdoğan, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik yabancı ülkelerde yapılan çalışmalara değindi. FETÖ’nün en önemli adamlarından 6 tanesinin Kosova’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmesine değinen Erdoğan, “AK Parti olarak bu güne kadar karşılaştığımız tüm saldırıları milletimiz ile sırt sırta vererek püskürttük. Meydanı ne devlet içerisindeki vesayet odaklarına ne gazete köşelerindeki darbe sevdalılarına nede ülkemize kast eden teröristlere bıraktık. Adaletten taviz vermeden, gayri meşru yollara tenezzül etmeden mücadelemizi demokrasi ve hukuk içerisinde yürüterek bu günlere geldik. Yeri geldi vesayet odaklarına meydan okuduk, yeri geldi PKK terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük yeri geldi FETÖ’yi kendi ihanetinde boğduk, yeri geldi 7 düvele meydan okuduk. İşte FETÖ, FETÖ’nün en önemli adamlarından 6 tanesini geçenlerde Kosova’da paketledik, aldık ve buraya geldik. Şuana kadar 80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye’ye getiriyoruz. Devam edeceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez. Biz bu yola her şeyimizle girdik ve bu işi de başaracağız” dedi.

“Bu sanatçılar oraya giderken senden izin mi alacaktı?” CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afrin harekatına katılan askerlere yönelik ziyarette bulunan sanatçıları eleştirmesine de değinen Erdoğan, “bu sanatçılar oraya giderken senden izin mi alacaktı” diye Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Bakın bu gün Afrin’de 3 bin 991 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçiğin bu mücadelesinde sizin ortaya koyduğunuz tavırlar onarlı teşvik ediyor. Geçen Reyhanlı’ya gittik onların kararlılığını gördük. Kimlerle gittik sanatçılar ile sporcular ile medyayla birlikte gittik. 150 kişiydik ve Bay Kemal durmadı ‘siz oraya nasıl gidersini?’ Ya bu sanatçılar oraya giderken senden izin mi alacaktı? Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal’in partisiyim diyeceksin ve Gazi Mustafa Kemal’in sanatçılar ile beyanlarından haberdar olmayacaksın. Olur bundan sonra senden izin alırlar. Vah zavallı vah.” “Bakın ihtiyaç olduğu anda önce ben sonra siz hep beraber gideceğiz” Konuşması esnasında salonu dolduranların “Bizi Mümbiç’e götür” sloganlarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ““Bizi Mümbiç’e götür” sloganlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakın ihtiyaç olduğu anda önce ben sonra siz hep beraber gideceğiz. Tamam mı? Öyle yapacağız. Önce komutan yola çıkacak arkadan da çağrıyı yapacak, 15 Temmuz da olduğu gibi ne dedik? Sokaklara, meydanlara. Çıktınız mı? Çıktınız. Bundan sonrada yine öyle inşallah” şeklinde konuştu.



