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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nasıl 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyorsak, inşallah Malazgirt'i de kutlayacağız' - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nasıl 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyorsak, inşallah Malazgirt'i de kutlayacağız' - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyorsak, inşallah Malazgirt'i de kutlayacağız" - SAMSUN - AK PARTİ Samsun 6. Olağan İl kongresi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonda vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti."Nasıl 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyorsak, inşallah Malazgirt'i de kutlayacağız"

Kutlay Akkale Allah 

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