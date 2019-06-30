Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz' - NAGOYA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz" - NAGOYA - Türk Toplumuyla Buluşma Programı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıNAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya 'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım