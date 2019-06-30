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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz' - NAGOYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz' - NAGOYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz" - NAGOYA - Türk Toplumuyla Buluşma Programı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıNAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.
(3)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya 'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi.

Bild Başkonsolosluk 

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