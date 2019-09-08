Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müttefikimizin taktik çıkarları için kendi hayati önceliklerimizden vazgeçmeyeceğiz' - MALATYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müttefikimizin taktik çıkarları için kendi hayati önceliklerimizden vazgeçmeyeceğiz" - MALATYA - Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'dali toplu açılış töreninde halka hitap etti. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli Bölge) Bu iş öyle 3 - 5 helikopter uçuşuyla, 5 - 10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız."Erdoğan: "Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge) Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar."Erdoğan: "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz."
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