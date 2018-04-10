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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müslüman ülkeler salt zekatlarını fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Müslüman ülkeler salt zekatlarını fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslüman ülkeler salt zekatlarını fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Tanıtım filmi gösterimi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TİKA Koordinatörlerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz."

Zekat Petrol Trol 

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