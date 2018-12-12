Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Münbiç'te inkarı mümkün olmayan bir oyalama taktiği uygulanmıştır' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'te inkarı mümkün olmayan bir oyalama taktiği uygulanmıştır" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan: "Münbiç'te inkarı mümkün olmayan bir oyalama taktiği uygulanmıştır. Şu anda hala uygulanıyor."Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) ABD'nin kurduğu radar ve gözlem noktalarının hedefinin, ülkemizi teröristlerden değil, teröristeleri Türkiye'den korumak olduğu aşikardır."