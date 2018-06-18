Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Münbiç) Şu anda devriye gezme olayı başladı' - SAMSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) Şu anda devriye gezme olayı başladı" - SAMSUN
: - AK Parti’nin Samsun mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıSAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. (3)Erdoğan: "Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'e operasyonlar yapıyoruz. İlk operasyonda 20 uçak kaldırdık ve 10 önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda da bunların lider kadrolarını vurduk. Nerede? Irak'ta vurduk, Kandil'de vurduk."Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Münbiç'te devriye gezme olayının başladığını açıkladı.