Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Münbiç) Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık' - ORDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık" - ORDU - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde konuştu. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık."