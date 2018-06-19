Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefet) Sandıktan çıkamayacaklarını anladıkça mızıkçılık yapmaya başladılar' - ADANA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet) Sandıktan çıkamayacaklarını anladıkça mızıkçılık yapmaya başladılar" - ADANA - Miting alanından ve vatandaşlardan detayla - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana 'da partisinin düzenlendiği mitingde konuştu. (5)Erdoğan: "Muhalefet sandığın rengi belli olmaya başlayınca çamura yatma hesabı yapar. Oylar çalınacak diyerek millet iradesini yok saymaya çalışır"