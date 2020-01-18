Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. Biz tüm dünyayı hayran bırakan bir denklem kurduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. Biz tüm dünyayı hayran bırakan bir denklem kurduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL - 3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. Biz tüm dünyayı hayran bırakan bir denklem kurduk"- "Kanalın inşaat maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an 75 milyar lira olarak hesaplanıyor"- "Türkiye, Güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir"

Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı