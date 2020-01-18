Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. Biz tüm dünyayı hayran bırakan bir denklem kurduk'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL - 3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet Libya'da ne işimiz olduğunu soruyor. Biz tüm dünyayı hayran bırakan bir denklem kurduk"- "Kanalın inşaat maliyeti birilerinin söylediği gibi 125 milyar lira değil, şu an 75 milyar lira olarak hesaplanıyor"- "Türkiye, Güney sınırlarını ve oralarda yaşayan kardeşlerimizin huzurunu tamamen sağlayana kadar Suriye'de olmaya hatta daha da ilerlemeye devam edecektir"
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