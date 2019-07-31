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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT’in yeni kalesine ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT’in yeni kalesine ziyarette bulundu

MİT'in yeni binasının görüntüleri

Uzunlu Teknoloji Mimari Helikopter İstihbarat 

-Genel detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yeni kalesine helikopterle geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son teknoloji ile bezenmiş ve üst düzey güvenlik önlemlerinin kurulu olduğu MİT’in inşaatı devam eden yeni kalesine ziyarette bulundu. Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallasi’nde bulunan MİT’in yeni binasına saat 12.40 sularında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saate varan bir incelemede bulundu. 5 bin dönüm arazinin üzerine yapılan yapının çevresinde de 3 metre uzunluklarında örgü duvarlar bulunuyor. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulan binanın çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerin bulunduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Yapının iç içe bulunan ve katman özelliğinde olan mimari yapısının özenle çizildiği belirtiliyor. Alanda MİT’in kalesinin yanında personelin eğitim ve talim yapabilecekleri noktalar da bulunuyor.
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