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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğanın telefon görüşmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Telefon Görüşmesi 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefonla görüştü. Erdoğan, Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatarak “Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le görüşmesini sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün.” ifadelerini kullandı.
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