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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan minik hayranını İzmir mitingine davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan minik hayranını İzmir mitingine davet etti

Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Televizyon Gine Allah 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmayı hayranlıkla televizyondan takip eden minik bir çocuğu sosyal medya hesabından İzmir mitingine davet etti. Fatma Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde yaptığı konuşmayı televizyondan büyük bir hayranlıkla takip eden torununun videosunu çekip Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı retweetledi. Görüntüde, “Recep Tayyip Erdoğan senin neyin?” sorusuna “dedem” cevabını veren Fatma Yıldız’ın torunu, “İzmir’i kim alacak?” sorusuna ise “Recep Tayyip Erdoğan” cevabını verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cevap gecikmedi. Fatma Yıldız ve torununu İzmir mitingine davet eden Erdoğan, “Fatma Hanım, yavrumuzun gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah.” cevabını verdi. (İLK-
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