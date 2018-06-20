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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından uyuşturucu baronları çıkıyor'- ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından uyuşturucu baronları çıkıyor'- ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından uyuşturucu baronları çıkıyor" - ŞANLIURFA - AK PARTİ Şanlıurfa Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili adayları ile partilileri selamlamasıŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa 'da düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (9)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek?"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöpe, çukura ve sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü."

Baron Kayyum Uyuşturucu Kaçak Silah Kaçakçılığı 

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