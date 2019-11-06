Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da dahada geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin gönlünde özel bir yeri olduğunu bildiğim bu kurumları da dahada geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (1)
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