Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Milletimize en güzel bayramı inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Milletimize en güzel bayramı inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - İftara katılanlardan görüntülerİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin, bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en güzel bayramı inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız."