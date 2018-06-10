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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Milletimize en güzel bayramı inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Milletimize en güzel bayramı inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Milletimize en güzel bayramı inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - İftara katılanlardan görüntülerİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin, bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en güzel bayramı inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız."

Allah 

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