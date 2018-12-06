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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz ülkesini yurt dışında şikayet eden bir zata ve partisine ne ülkeyi ne de belediyeyi emanet etmez'- ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz ülkesini yurt dışında şikayet eden bir zata ve partisine ne ülkeyi ne de belediyeyi emanet etmez'- ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz ülkesini yurt dışında şikayet eden bir zata ve partisine ne ülkeyi ne de belediyeyi emanet etmez" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
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Yurt Dışı 

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