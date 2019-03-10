Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu boşa çıkardı' - HATAY
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu boşa çıkardı" - HATAY - AK Parti'nin İskenderun mitingi - Mitin alanındaki vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay 'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(1)
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