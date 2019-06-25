Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz AK Parti ve MHP'ye, 'durmak yok yola devam' demiştir' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz AK Parti ve MHP'ye, 'durmak yok yola devam' demiştir" - TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Vatandaşın tünelden çektiği videonun izlenmesi - Grup toplantısına katılan vatandaşlardan görüntüler TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
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