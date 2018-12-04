Cumhurbaşkanı Erdoğan - MHP ile ittifak görüşmeleri - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak özel uçakla Ankara 'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MHP ile ittifak görüşmeleri) Sadir Bey ve Mehmet Bey çalışmaları yürütüyorlar. Onlar çalışmaları hazırladıkça bizimle de paylaşacaklar ve bizimle paylaştıktan sonra biz iki lider olarak büyükşehirlerde herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden kararımızı, tarihleri, her şeyi açıklayacağız."