Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mersin'li çiftçilerimize 1.7 katrilyon liralık tarımsal destek verdik' - MERSİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Mersin 'li çiftçilerimize 1.7 katrilyon liralık tarımsal destek verdik" - MERSİN - Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıMERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin 'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (7)
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