Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'den ayrıldı

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin 'den ayrılmasıMERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Mersin 'de, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.
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