Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan helikopterin inişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsle hareket etmesi ve vatandaşlara hediye vermesi - Miting alanından görüntüler - Bayrak sallayan çocukMERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği Mersin 'de, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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